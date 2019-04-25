【日盛投顧】五日均線附近整理，靜待量能表態

◆盤勢分析

1. 週四台股持續維持整理走勢，盤中 2303 聯電因庫藏股呈現漲停，IC 設計表現相對強勢，但大型權值股熄火，收盤指數小漲 12.22 點，以 11039.86 點作收，成交量為 1133.15 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：低於五日均量 (1183 億元)，需補量方有機會突破前高。

（2）、均線：短、中、長期均線維持多頭排列，趨勢偏多。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，短線維持整理。

3. 櫃買指數近期在外資賣超下，維持整理走勢，但仍守穩五日均線，大型股 6488 環球晶、5347 世界呈現小漲，其餘像是 3105 穩懋、8299 群聯、8436 大江、6147 頎邦等漲跌互見，目前櫃買指數與加權相同呈現量縮，留意本土法人動態。

4. 三大法人周四買超 8.03 億元，其中外資與陸資 + 7.68 投信 - 1.60 億元、自營商 + 1.95 億元。

傳產以成衣類較強 電子聚焦 IC 設計、蘋概

1. 蘋概：4958 臻鼎 - KY 布局 5G 與車用相關、6269 台郡則在外資看好受惠天線市場，3008 大立光首季財報亮眼，且對第二季樂觀，股價轉強，而蘋果將在台北時間 4 月 31 日，預計第二財季的營收在 550 億美元到 590 億美元之間，這一預計低於 2018 財年同期，觀察其財報表現。

2. 半導體：2303 聯電公布財報，預期第二季營運回升，加上實施 20 萬張庫藏，激勵股價漲停。

3.IC 設計: 6415 矽力 - KY 受惠於 INTEL CPU 產能轉佳，加上 SSD 滲透率提高，股價走強；3035 智原第二季在 ASIC 成長下，淡季不淡，股價逼近年線：3034 聯詠在 OLED 驅動 IC 需求增加以及配息 8.8 元為近三年新高，股價盤中創波段新高；3443 創意聚焦 AI 股價挑戰年線。

4. 記憶體：外資看好 NOR Flash 最壞情況已過，帶動 2344 華邦電、2337 旺宏等股價表現；3260 威剛表工業級 micoro SD 卡，激勵股價走強。

5. 紡織: 成衣族群主要受惠於東京奧運商機，品牌運動服飾代工量增加，1476 儒鴻股價創波段新高，1477 聚陽維持強勢。