華映出脫大同持股5.96萬張 擬籌資10億元付員工薪資

為了籌措員工薪資，華映 (2475) 公告自今 (25) 日起至 7 月 31 日止，全數出脫 5965 萬 2985 股大同 (2371) 持股，每股處分金額不低 17.61 元，全數出脫完畢，起碼可以拿回約 10 億現金支撐營運。華映此次出脫大同持股目的，為支付員工薪資、新制退休金提撥、勞工保險費、全民健康保險費、大量解僱資遣費、舊制年資結清費用及營運復工之購料及水氣電等。



另外，華映子公司 (華映百慕達) 也接獲福建省高級人民法院的 EMS 快遞，其中在《民事起訴狀》三大請求，並預計在 5 月 22 日開庭審理；這三大請求包括一、被告華映 (百慕達) 向原告華映科技 (集團) 支付業績補償款人民幣 19.14 億元；二、判另被告二大同和被告華映承擔連帶清償責任；三、本案的全部訴訟費用由三被告承擔。



華映已委任律師審慎研究上述文件，並依研究結果決定後續因應方式， 以維護公司及股東權益。