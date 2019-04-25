【統一證券】盤前分析－震盪整理消化賣壓，擇優選股逢低布局

◆盤勢分析

台股指數持續消化去年的套牢賣壓，雖盤中震盪顯著，但指數仍沿著五日均線緩步上攻，在 5G 概念股營運加溫、蘋果題材隨與高通和解顯著復甦，後市仍不看淡。對台股後市行情，分析如下：

第一、美國財報周表現優異，將持續推升市場信心。近期為美股財報公布時節，繼推特、Snapchat 均公布優於市場預期的表現後，重量級企業包括亞馬遜、Intel、AT&T 等也將陸續公布財報，預期在 19Q1 因貿易戰緩和的市場需求回溫及庫存去化，可望交出強勁的獲利表現，進一步帶動國際股市展開下一波漲勢。

第二、中國證監會公告終止針對高盛亞洲等外資券商的調查與審理並達成行政和解，為 2015 年以來證監會首次對外資放鬆監管力道；由於政策持續朝向國際化，外資投資條件逐步放寬，且納入 MSCI 權重，有助於陸股持續挑戰新高。

第三、從技術面觀察，台股仍盤堅持穩於五日均線之上，昨日雖有震盪依然站穩 11000 點關卡，目前均線多頭排列格局延續，雖去年的解套賣壓仍待時間消化，但籌碼面而言，外資偏多立場堅定，加上經濟數據穩中透強，多方氣勢未有削弱。

第四、昨日盤面焦點。散熱族群歷經短期拉回整理後再度走強，超眾漲停鎖死，泰碩、雙鴻、奇鋐表現也皆優於大盤。美律受惠無線藍芽耳機及揚聲器成長，出現帶量上揚 7.7% 作收。自動化設備廠商近期訂單動能逐步回溫，有脫離谷底跡象，族群股價也增添上漲動能，上銀、直得、全球傳動均帶量走強。