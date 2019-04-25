◆盤勢分析

1. 周三美股指數開盤向上攻高，惟投資人持續關望後續美企財報表現，收盤四大指數漲跌介於 - 0.2%~+0.95%。其中，NVIDIA 上漲 0.26%、高通微漲 0.13%、台積電 ADR、INTEL、APPLE、FB 等呈現小幅下滑。惟盤後特斯拉公布季報，低於市場預期；而 FB 則因優於預期盤後股價大漲超過 7%。

2. 週三台股開平高震盪，最高點 11,070 點逼近反彈波段高的 11,077 點，最低點 10,995 點守穩 5 日線（10,994 點），終場指數上漲 1.96 點，漲幅 0.02%，收在 11,027.64 點，成交金額為 1,210.79 億元，小於 5 日均量（1,309 億元）及 20 日均量（1,299 億元），量能較前兩個交易日增加。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：支撐為 10 日線附近，壓力為 11,200 點附近。

(2) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（79）大於 50，短線偏多整理。

(4) 法人籌碼：三大法人合計賣超 22.35 億元，外資賣超 12.40 億元、投信買超 2.90 億元、自營商賣超 12.85 億元。

4. 櫃買指數漲幅 0.01%，收在 143.48 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 146 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（68）大於 50，短線偏多震盪。近期法人著墨較深的族群包括散熱、PCB、IC 設計、遊戲、PA、光通訊等。

5. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率、鴻海集團股等。

6.LED：2340 光磊週二座談會吸引法人關注，2448 晶電受惠應材停止供貨三安。

7. 半導體：8016 矽創挾感測器營運正向，3035 智原第一季 EPS 創近 6 季新高，3227 原相、4968 立積、2337 旺宏將隨任天堂 Switch 大啖大陸遊戲機商機。

8. 蘋概：3406 玉晶光將與大立光爭食高階鏡頭商機，2439 美律將因 APPLE 擴大印度生產比重吃香。

9. 網通：5G 議題發燒，網通 2314 台揚、2332 友訊及光通訊 4979 華星光週三相對強勢。

10. 散熱：5G 帶動需求，6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐週二回檔後週三反彈。

11. 高殖利：2404 漢唐每股配發 10 元現金股息，殖利率達 7%，2886 兆豐金每股將配發 1.7 元現金股利，殖利率達 6%。

12.【弱勢】PCB：陸資發表報告認為 APPLE 第四季將推出 2 款新 AirPods，預估 2367 燿華及 2313 華通或將因新 AirPods 變更設計而受重創，帶衰同族群 4958 臻鼎 - KY、5349 先豐及 6213 聯茂等。

13.5G 將商轉 勤誠吞補丸：全球伺服器受惠 5G 即將商轉帶動，今年出貨量預估仍將持續成長 3.9%，2020 年因 5G 將全面商轉，伺服器出貨量將達到高峰，有助於伺服器機殼廠 8210 勤誠業績吃補。勤誠為伺服器機殼大廠，全球伺服器機殼市占率約 17%。該公司去年全年營收 65.2 億元，年增 18.4%；每股純益 5.37 元，創新高。

14. 國巨首季 EPS 6.11 元 Q2 展望保守：被動元件大廠 2327 國巨於 24 日公布第 1 季財報，每股純益為 6.11 元。由於客戶拉貨需求尚未回溫，該公司對於本季展望保守以對。國巨第 1 季合併營收為 113.94 億元，年增 3.4％，但季減近三成，毛利率為 44.8％，季減 14.3 個百分點，稅後歸屬母公司業主淨利為 25.9 億元，季減逾三成，每股純益 6.11 元。