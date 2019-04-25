〈盤前解析〉「萬一」震盪  法人不急散戶猛衝

台股多空「萬一」拔河賽，還在進行中，大盤昨日再玩拉尾，加權指數以上漲 1.96 點、11027.64 點作收，成交值略升溫至 1209 億元。「萬一」拔河賽，法人不急散戶卻猛衝，融資券持續升溫，反應在盤面上，個股震盪將加劇。台股關鍵點位 10985、11011、11048 點。

11000 點多空角力，已進入短兵相接階段，多方必須力守 11011、10985 點，才不至讓空方有可趁之機。而多方若欲更上層樓，11048、11087 點是必須突破的短壓區。由於已進入短兵相接，區間如被突破，需提高警覺，10959 點如失守，需提防進入回檔震盪。

對下周一摩台指結算來說，多方已穩操勝券，不論 11000 點是否站穩，外資多方都是大贏家，今日起進入換倉期，盤勢震盪也可能擴大。昨日上市融資大增 5.99 億元，餘額升溫至 1325 億元，融券也增加 1.14 萬張，餘額升溫至 70.5 萬張，在「萬一」關卡附近，散戶參與熱情遠高於法人。

29 日摩台指結算，將是大盤與指數的重頭戲，短線上仍為多方控盤，因此電子三王台積電、鴻海與大立光，仍是外資法人照顧的重點。但中小型股部分，需提防法人的「財報恐懼症」，在財報公布前後進行調節動作，而融資券對峙，更增添籌碼混亂度。總之，個股部分，需提高警覺，居高思危與獲利落袋，是在股市中長長久久的護身符。(訊息僅供參考，請勿做為買賣股票之依據)