復盛應用Q2將為全年谷底 看旺下半年營收成長

高爾夫球桿及桿頭代工龍頭復盛應用 (6670-TW)，看好今年下半年營運成長，預估營收可從 5 月起開始走高，復盛應用發言人許廷儀今 (24) 日指出，預估今年第 2 季將為營運谷底，第 4 季為高峰。

同時，全年營收表現可優於過去年；同時，復盛應用也在擴大越南廠的產能，預估越南廠高爾夫出貨比重將提高到 5 成。

許廷儀指出，今年復盛應用在資本支出的規劃約在 2000 萬美元以上的規模，支出包括，提升越南廠的生產規模由目前高爾夫產品出貨比重由目前的 35%，進一步提高到 5 成。同時，也持續投資在製程的自動化及航太鑄件產能的擴大。

台灣證券交易所 24 日下午舉辦「2019 年智慧製造暨新上市主題式業績發表會」，出席的復盛應用發言人許廷儀則指出，看旺 5-9 月營收成長力道，預估今年各季營收排名最高將為第 4 季，其次為第 3 季，再其次為第 1 季營收，而第 2 季將為全年營運谷底。

復盛應用 2019 年第 1 季營收約 42.11 億元，年減 0.1％，許廷儀指出，4 月營收略淡，但 5-9 月營運一路看升。

復盛應用去年營收 160.08 億元，毛利率 24.59%，稅後純益 20.06 億元，每股純益 16.85 元，擬配發每股現金股利 11 元，股利配發案也稱霸高爾夫球桿頭類股。