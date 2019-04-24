夏普推出第5代IGZO液晶顯示技術！手機可節省1成電力

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，在週三 (24 日) 發表了該公司的第 5 代 IGZO 液晶技術。使用第 5 代 IGZO 技術的大型面板，已實際使用於該公司 2018 年 11 月上市的 8T-C80AX1，80 吋 8K 平面電視上。這回在中小型尺寸的液晶模組量產技術確立之後，也完成了第 5 代 IGZO 面板的全尺寸開發作業。

而智慧型手機如果使用第 5 代 IGZO 技術的話，將可節省 1 成左右的電力。

(圖: Investing.com)

最新一代的 IGZO 技術，在 TFT (Thin-Film Transistor，薄膜電晶體) 的製程上下了許多功夫，讓影響液晶面板驅動能力的電子移動率，較上一代的 IGZO 提升了 1.5 倍。以大型面板的驅動用 TFT 來說，其電子移動率約為一般常見非晶矽的 30 倍。

在 8K 等中大型顯示器，或者是行動裝置所使用的超高畫質顯示器上，進行 120Hz 以上的高速驅動時，即使是在低電量消耗的條件下，也能顯示流暢的畫面。

此外，由於高電子移動率的恩惠，TFT 的尺寸得以小型化。不僅可以提高面板的顯示亮度，在電路的小型化下，也讓螢幕邊框更加輕薄。並使得觸控螢幕等感測元件的搭載更加容易。

其低電力消耗還有可用於大尺寸面板的特徵，也都讓它非常適合作為 OLED 顯示器的驅動用 TFT。今後在 OLED 面板上的應用，值得讓人期待。

IGZO 的演進 (圖: 翻攝自夏普官網)

夏普在 2012 年時首度推出 IGZO 技術，其名稱來源是取自 In (銦)、Ga (鎵)、Zn (鋅)，和 O (氧) 四個化學元素的字首。在歷經 7 年的歲月之後，於目前已演化到了第 5 代。