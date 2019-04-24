【華冠投顧】台股11000點附近震盪!多空陷入拔河!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、4401 東隆興、8936 國統、3545 敦泰、4994 傳奇。

台股盤勢分析:

煙火秀 24

美股大漲的帶動下，台北股市早盤上漲 + 28 點開出，小幅衝高後，高檔賣壓開始殺出；加權指數一路震盪走低，終場還好在台積電的拉高下，小漲 + 1 點作收，收在 11027 點，成交量 1209 億。

僅管有美國科技股創歷史新高的加持，但是台股依舊還是無法突破 10920-11080『小箱型』高點；顯然台股從上周的『籌碼強震』後，還是處在觀望的階段。延續我們昨天說的… 技術面來看，台股目前處於『以盤待變』的位置；但是籌碼面確是有不斷鬆動的情況，特別是在期貨部位。先前我們已經說過，雖然市場普遍認為外資的六萬口多單，是台股多方的保證；但是我說… 如果外資的現貨買盤開始縮手，那六萬口的多單，反而是『臨界點』水位。也就是外資資金已經見底的情況下，將來只有走入『調節』；然而今天雖然指數小漲 + 1 點作收，但是外資已經在期貨大幅減碼 6 千口多單。顯示台股『小箱型』尚未表態，但是籌碼的鬆動，對投資人而言反而是一樣『凌遲』的行為。建議投資人在多空尚未明顯表態前，還是保守面對盤勢的變化。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6158 禾昌、8210 勤誠、2439 美律、1597 直得、3042 晶技、4968 立積… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4933 友輝、2367 燿華、3483 力致、6125 廣運、2601 益航、1795 美時… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。