【華冠投顧】今天指數先殺短多再軋短空 明日週選擇權結算可望起風

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤小時線呈現 "三角收斂" 型態，後續就看朝哪個方向突破，若以振幅和成交量愈來愈縮的角度評估，向上突破的機率是比較高的... 本周將有續創新高的潛力」。

在國際股市小漲小跌背景下，今日大盤開小高盤再次挑戰「萬一」關卡後，沿續前面幾天的走法先作壓回甚至跌破前述 "三角收斂" 型態，不過從作價手法研判當屬假跌破兼誘空的作法，因為近幾日連續挑戰「萬一」失利後的結果都是開高壓回，加上今天又破了整理型態支撐且指數位在高檔，自然很容易吸引空單進場，然而在期貨下殺出量的同時，現貨根本沒量，為典型的誘空盤態，待期貨取量之後，大盤隨之軋短空，反倒突破了 "三角收斂" 整理型態，更首度收過「萬一」關卡，終場大盤 + 37 點，OTC 指數 - 0.2%。

今天指數先殺短多再軋短空，兼具衝關前甩轎以及增添拉抬動能的效果，摸蜊仔兼洗褲，加上明日週選擇權結算日又有點火誘因，故維持「本周將有續創新高的潛力」看法。

目前多方控盤格局不變，大盤短線強勢整理（守在 4/15 向上缺口 10836~10849 之上且成交量急縮）格局亦不變，整理過後有再挑戰去年高點的潛力，多頭最重要的強弱支撐仍看 4/8 向上缺口 10741~10759。

＜操作策略＞

近期的選股原則，就是藉由台股震盪或壓回的契機，鎖定能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，因為這類 "疾風知勁草" 個股往往都具備強勢股 DNA，成為整理過後的新主流。

由於台股整理節奏偏正向發展，因此昇楷上周五開始陸續佈局新一輪的 "疾風知勁草" 標的，至於整理結構中的《(智慧好夥伴)5425 台半》持續逆勢墊高，學員續抱中，其他個股追蹤請收看今天的 "盤後影音"。更多的潛力股分享也歡迎加入昇楷 Line@投資園地。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，昨日強勢的網通族群和 IC 設計族群表現持續亮眼，網通股《2345 智邦》、《3704 合勤控》放量創高帶動《6245 立端》、《3419 譁裕》... 跟漲；IC 設計股《3443 創意》、《2436 偉詮電》上攻年線；工具機族群《1590 亞德客 - KY》、《1597 直得》表現亦佳。

今日弱勢股方面，散熱模組族群在《3483 力致》連續重挫下受到拖累，《3324 雙鴻》、《6124 業強》、《6230 超眾》... 等紛紛大跌；PCB 族群面臨漲多拉回壓力，包括《6278 台表科》、《8046 南電》、《3037 欣興》、《2383 台光電》... 跌幅較重；被動元件龍頭《2327 國巨》跌破均線糾結區，仍為弱勢結構。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。