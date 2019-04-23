【華冠投顧】台股收小紅站上11000點!可以進場了嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、4401 東隆興、8936 國統、3545 敦泰、3546 宇峻。

台股盤勢分析:

煙火秀 23

台北股市早盤上漲 + 6 點開出，隨後獲利賣壓開始殺出，指數由紅翻黑下跌 - 38 點；在指數跌破五日線後，低檔買盤開始轉強，指數震盪走高，終場上漲 + 37 點作收，收在 11025 點，成交量 1112 億。

在幾天的震盪後，『萬一』關卡今天終於成功站上。面於這樣的表現… 投資朋友當然會問：『颱風尾… 離開了嗎??』。武傑的答案是：『還沒…』!! 從今天期貨面來看，法人的動向，還是維持比較觀望的態勢。現貨面雖然權值股止穩走高，但是 OTC 確是出現人氣退潮。所以… 對於多方成功表態的看法?! 武傑還是比較保守；畢盡今天在量能僅 1100 億的水準下，我認為只能視為 10920-11080 的『小箱型』區間震盪。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3704 合勤控、2404 漢唐、2345 智邦、1597 直得、2601 益航、4968 立積… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4933 友輝、3406 玉晶光、3483 力致、6125 廣運、3324 雙鴻、3535 晶彩科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。