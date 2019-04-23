【華冠投顧】台股站上1萬1，進逼去年11270高點

美股昨晚震盪，小漲小跌，台股今日開紅盤，盤中一度翻黑，在電子權值股台積電，大立光以及鴻海等股價上漲下，指數震盪走高，終場上漲 37 點，以 11025 作收，成交量 1112 億元，價漲量縮格局。

之前提及台股趨勢多頭格局沒變，拉回整理，等待洗完盤，再突破壓力站穩 1 萬 1 轉強時，就是再攻擊。台股今日不一樣!!1. 慣性改變: 大盤連續 3 天開高走低，今天不一樣囉，震盪走高，收最高 2. 站上 1 萬 1: 連續 4 天，指數站不上 1 萬 1，今天不一樣囉，收上 1 萬 1，11025 點作收 3. 弱中透強... 今日盤中跌破 5 日線，但收盤竟再創今年收盤價新高! 可惜量能沒有放大，行情接下能否延續，量能是觀察重點! 結構方面: 電子股漲 0.38%，金融股漲 0.26%，傳產股漲 0.34%，OTC 跌 0.2%。法人方面: 外資買 33.8 億元，投信賣 8.8 億元，自營商賣 1.4 億元。在個股表現方面，味全 (1201) 處分埔心牧場的業外收益也將在今年首季認列，又將進入飲料旺季，業績受到市場期待，今日股價跳空開高漲停；漢唐 (2404) 挾著今年業績樂觀及高配息題材，多頭續強，股價漲停；台開 (2841) 積極活化資產，盼讓資本更有價值，多頭受到激勵，今日開高走高，大漲逾 6%；IC 測試載板廠雍智科技 (6683) 今日以每股 75 元轉上櫃掛牌，大漲 68%，蜜月行情強悍，亞電 (4939) 5G 龐大商機，加強開發高頻基板含 LCP 及 PI 高頻基板、FRCC、高頻純膠、bondply、高頻覆蓋膜等高頻材料並提升產能，同時也將著手無線充電基材及車載之應用，股價突破平台大漲 7.37%。

今日既然站上 1 萬 1，就進場買股票，鎖定產業趨勢主流 5G 相關個股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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