【日盛投顧】量縮高檔震盪，類股快速輪動

◆盤勢分析

1. 美股漲跌互見，亞股早盤開低，台股以平高盤開出，盤中由 2330 台積電及 3008 大立光等權值股領軍成功站上「萬一」大關，惟成交量再度萎縮，終場指數上漲 37.97 點，漲幅 0.35%，收在 11,025.68 點，成交金額為 1,114.19 億元，盤面主流仍為電子股，佔成交比重 73.42%，買盤集中在電子的半導體、PCB、網通等族群，非電子股以生技類股最為強勢。三大法人合計買超 23.47 億元：外資買超 33.82 億元、投信賣超 8.86 億元、自營商賣超 1.49 億元。台股今日收盤成功站上「萬一」之上，後續成交量仍須有效放大，指數短線上仍維持高檔強勢盤堅，盤面結構類股輪動快速，偏多輪動格局仍不變。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量持續萎縮，後勢須放大至 5 日均量之上才有利多頭續攻。

（2）、均線：收盤在所有均線之上，短線支撐為 10 日線。

（3）、技術指標 9 日 K 值 76.72，觀察 KD 能否再度黃金交叉轉強，惟須留意 11,100 點以上的賣壓。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電 5 日均線支撐及是否再續強帶動指數創高。

3. 櫃買指數跌幅 - 0.29%，收在 143.47 點，9 日 K 值向下至 68.02，惟仍高於 50 之上，短線上仍維持高檔整理，短線支撐為 141 點附近，壓力為 145 點附近。資金買盤集中在生技、紡織等。

4. 台股選股方向可留意半導體、PCB、5G、散熱、系統整合、越概、生技、高殖利率等。

半導體、PCB、5G、PA、散熱、系統整合、越概、生技等主流股輪動



1. 半導體：台積電維持在 5 日均線之上強勢盤堅，除了晶圓代工股價創新高外，資金也可轉往近期股價有適度拉回整理且籌碼沉澱過的 IC 設計族群，如 2454 聯發科、4966 譜瑞 - KY、8016 矽創、3034 聯詠、2436 偉銓電、3527 聚積、3443 創意、3227 原相，以及 IC 封測 2449 京元電子、6147 頎邦、6257 矽格等。

2.5G：在中美兩國都宣布今年開始建置 5G 今年全球 5G 應用在即，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電。除此之外，受惠 5G 應用的 PA 如，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科皆可留意拉回布局點。

3.PCB：短線上呈現漲多拉回高檔整理，後勢可留意如 ABF 基板的 3037 欣興、8046 南電等及切入車用的 5349 先豐，3044 健鼎、2367 燿華，另外預期受惠 5G 相關應用 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、4939 亞電也是近期盤面關注的焦點股。

4. 散熱: 股價短線上漲多回檔，惟市場預期中國 5G 散熱訂單今年的需求，股價維持在高檔整理，相關個股除了華為供應廠商的 3017 奇鋐、供應中興通訊的 3338 泰碩，以及 6230 超眾、3324 雙鴻均可留意拉回整理後的佈局切入點。

5. 系統整合：4953 緯軟近期拉回整理後今再度轉強，可留意相關個股 3029 零壹、2480 敦陽等。

6. 越概: 越南在中美貿易戰中相對受惠，相關類股在盤面仍維持高檔輪動，相關個股如 9938 百和、1477 聚陽、5288 豐祥 - KY 、9910 豐泰、1434 福懋、4426 利勤、1476 儒鴻、4401 東隆興等均可留意。

7. 生技: 今日由近期整過後的 4728 雙美創新高帶動 1784 訊聯、1795 美時維持強勢，相關族群仍可留意新藥股股的 4162 智擎、3176 基亞、4123，保健食品的 8436 大江，1707 葡萄王及醫材 4107 邦特、4116 明碁醫等輪動拉回的買點。

8. 高殖利率：指數已上漲至 11,000 點，對於相對保守投資人可留意高殖利率題材股故價輪動拉回量縮的布局，相關個股如 2886 兆豐金、台塑四寶、2404 漢唐、2204 中華、2707 晶華、2535 達欣工等。