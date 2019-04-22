【華冠投顧】幸運星-【洗香香3】……退潮之後誰在裸泳？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：3704 合勤控、2449 京元電、2337 旺宏、3406 玉晶光、2317 鴻海

今日台股依然照幸運星老師的【開高走低洗香香第 3 集】的劇本走…… 繼續洗盤 ING…… 雖有權王 2330 台積電，2891 中信金、2881 富邦金、6505 台塑化、1326 台化等大型股穩盤，但是指數仍不敵高檔獲利賣壓而開高走低，收盤小漲 19 點，成交量縮 1,112 億…… 高低震幅縮為 53 點（PS：4/18 震幅 151 點，4/19 震幅 95 點）……

OTC 矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶殺尾盤，雖有 PA 三雄 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科拉尾盤穩盤…… 仍不敵賣壓開高走低，指數開高走低，收盤小漲 0.13%，成交量縮 339 億……

強勢股：5G 網通 3704 合勤控轉虧為盈利多加持直攻漲停板，帶動 3466 致振、3491 昇達科、6170 統振、5388 中磊、6202 盛群…… 等強攻。PCB 玻纖布族群 5340 建榮、5475 德宏攻上漲停。其他強勢股 5227 立凱 - KY、6558 興能高、2404 漢唐、2009 第一銅、3260 威剛、3545 敦泰、2449 京元電、1522 堤維西、2601 益航……2337 旺宏……

弱勢股部分，2323 中環宣布減資後股價重挫，光學鏡頭 3406 玉晶光（跌停）、3630 新鉅科，3483 力致、3535 晶彩科兩檔高基期個股持續修正……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。