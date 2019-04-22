外資中止連6買 三大法人同站賣方 共賣超16.88億元

台股今 (22) 日開盤不久隨即站回「萬一」關卡，惟盤中大立光翻黑走弱，鴻海表現持續疲弱，指數開高走低並回測平盤，終場上漲 19.21 點，以 10987.71 作收，成交量縮至 1112.27 億元。三大法人同站賣方，外資及陸資中止連 6 買、轉調節 9.46 億元，自營商賣超 4.74 億元，投信賣超 2.68 億元，共賣超 16.88 億元。其中，台積電已獲外資連 7 買，共大買逾 7.5 萬張。

台指期部分，外資減持多單 3152 口，多單未平倉口數增至 60734 口；投信回補空單 6 口，空單未平倉口數降至 25959 口；自營商回補空單 1274 口，空單未平倉口數降至 6414 口。

外資今日買盤分散，包括電子、傳產股與 ETF 均獲青睞，個股僅京元電子獲外資買超上萬張，獲外資買超上千張的電子股包括台積電、華通、緯創、GIS-KY、奇鋐、信邦、友訊、誠美材、中磊、達運、仁寶、燿華、鎧勝 - KY 等，外資買超上千張的傳產股包括長榮、中鴻、益航、長榮航、遠東新、華新、如興、上銀等，ETF 則有元大 S&P 原油正 2、元大 S&P 石油、元大 MSCI A 股與富邦上証。

外資買超第 1 名為京元電子、買超 14344 張，第 2 名台積電、買超 9604 張，第 3 名元大 S&P 原油正 2、買超 9033 張，第 4 名華通、買超 8556 張，第 5 名緯創、買超 7860 張，第 6 名長榮、買超 5902 張，第 7 名中鴻、買超 3406 張，第 8 名富邦 VIX、買超 2900 張，第 9 名 GIS-KY、買超 2876 張，第 10 名元大 S&P 石油、買超 2710 張。

外資賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 51763 張，第 2 名華映、賣超 19840 張，第 3 名富邦上証正 2、賣超 14344 張，第 4 名旺宏、賣超 12656 張，第 5 名台泥、賣超 10833 張，第 6 名中環、賣超 6978 張，第 7 名友達、賣超 6502 張，第 8 名群創、賣超 5420 張，第 9 名晶電、賣超 5379 張，第 10 名彩晶、賣超 4261 張。

投信買超第 1 名瀚宇博 、買超 2166 張，第 2 名南電、買超 2133 張，第 3 名日月光投控、買超 1699 張，第 4 名台表科、買超 1381 張，第 5 名台郡、買超 1346 張；投信賣超第 1 名緯創、賣超 2767 張，第 2 名京元電子、賣超 1814 張，第 3 名台泥、賣超 1205 張，第 4 名泰碩、賣超 1048 張，第 5 名元大高股息、賣超 1000 張。

自營商買超第 1 名元大 S&P 原油正 2、買超 14377 張，第 2 名旺宏、買超 3926 張，第 3 名國泰中國 A50、買超 3907 張，第 4 名元大高股息、買超 3273 張，第 5 名鴻海、買超 2648 張；自營商賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 41752 張，第 2 名富邦 VIX、賣超 13501 張，第 3 名國泰中國 A50 正 2、賣超 4785 張，第 4 名富邦上証正 2、賣超 3876 張，第 5 名元大 S&P 原油反 1、賣超 3816 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，上週四出現長黑 K 棒後，台股量能明顯萎縮，指數面臨「萬一」關卡前獲利了結賣壓，但目前均線均維持多頭排列，只要美股科技股維持強勢，台股沿著 5 日線震盪整理向上的格局，不會有太大改變，後續盤整過後，預期指數有機會站穩 11000 點之上。

