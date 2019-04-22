【運達投顧】正在醞釀更大波的軋空行情

◆盤勢分析

台股近日在 11000 點附近來回區間，從上週三期貨結算後台股多頭陷入休息不過這只是多頭的區間整理，預計本週後半週台股還有拉抬軋空的機會，重點分析如下：

1. 美股上週五休市今天亞股表現也幾乎都陷入小漲小跌的整理走勢，可見美股的動向關係著全球股市的強弱，上週說明道瓊離歷史前高只差 392 點、高科技股還要 135 點才會創歷史新高、費半則是早就創歷史新高，可見四月下旬到五月份市場關注的焦點都在美股是否可以續創新，在創新高的過程中難免指數會有震盪但就美股的技術面來看只要月線有守美股多頭就還會延續，所以美股四大指數只要不破月線這裡不可輕易看空，因為亞股的走勢也會有機會走輪漲，上週也說明本週觀盤重點應放在陸股是否可以創波段新高，目前陸股離前高只差約 30 點不到 1% 的空間可見要過前高不是問題，尤其五月下旬美中貿易戰即將會有和解的答案這對陸股而言仍有激勵的作用，所以國際股市目前都處於有創新高的走勢台股也會有機會再創波段新高。

2. 上週五外資的期貨倉位仍持續增加來到 63893 口，接下來的重頭戲在月底的摩台結算，下週一結算若外資要拉高結算時間點應該會落在本週後半週，所以前半週的台股偏向量縮區間也是合理的，就籌碼來看摩台的未平倉口數還高達 21.6 萬口這個水位仍是去年 8 月份來的高點，可見後半週的台股將會開始又出現多激烈的多空交戰，預計台股後半週又會是軋空的最佳時機，因為近期股東會召開空單被迫回補，不過從 4/11 空單 40 萬張到昨天已經擴增到 65.6 萬張空單創 103 年 1 月來的新高很明顯空方打死不退，這也符合台股在此區間養空的目的，外資期現貨多單持續增加但散戶的融券單也再創新高，外資與散戶的對做可預期的接下來的多空交戰即將會在 4 月下旬出現決戰，誰輸誰贏? 拭目以待。

3. 這幾天台股量縮維持區間暫時化解上週四爆出大量的危機，上週就成交量是否出大量做過說明，去前 10 月開始走擴底 10 月以來的大量在 10/11 的 2058 億，之後再出量在 11/30 的 1680 億，所以上週四的 1696 億還不能算大量，而且法人對指數的掌控主要在台灣 50，若就台灣 50 來看前波大量在 2/20 至今都沒有超過前大量的跡象，可見台灣 50 仍在法人的掌控中因此台股並沒有高檔量價失控的問題，所以當上週台指期結算後權值股陷入休息預計本週後半週又會有發動的機會，近期在操作上應該是個股重於指數。

4. 今天到收盤只有 1100 多億元明顯量縮走個股表現，近日提示要掌握低位階股尤其不佔權值者補漲的機會大，如上週低檔發動的台嘉碩中揚光，本週起補漲者又有威剛立積這些都是我們低檔佈局的標的，由於後半週台股因為摩台結算又開始須要佔權值股的表態，預計佔權值又在低檔者可留意的方向如環球晶中美晶合晶嘉晶台勝科奇力新大毅… 等會是下一波輪漲的標的，可留意低檔進場的時機。

運達投顧 蕭春源分析師

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