【華冠投顧】大盤震盪呈現"三角收斂" 未來兩天容易出現方向?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上周五提到「大盤沿續開高走低走勢，不過內在結構卻悄悄好轉... 大盤短線震盪屬強勢整理」。

在美股休市、亞股漲跌互見背景下，今日大盤再度拉高挑戰「萬一」關卡，尾盤則受陸股殺尾拖累，上攻「萬一」功敗垂成，終場收斂漲幅 + 19 點，OTC 指數 + 0.14%。

今日大盤連續第三天開高走低，三天以來呈現高點不過高、低點不破低慣性，從小時線放大來看就是走「三角收斂」型態，後續就看朝哪個方向突破，若以振幅和成交量愈來愈縮的角度評估，向上突破的機率是比較高的，此外，OTC 指數這三天的Ｋ棒排列也構成「內困翻紅」組合，因此台股本周將有續創新高的潛力。

目前多方控盤格局不變，大盤短線強勢整理（守在 4/15 向上缺口 10836~10849 之上且成交量急縮）看法亦不變，整理過後有再挑戰去年高點的潛力，多頭最重要的強弱支撐仍看 4/8 向上缺口 10741~10759。

＜操作策略＞

近期的選股原則，就是藉由台股震盪或壓回的契機，鎖定能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，因為這類 "疾風知勁草" 個股往往都具備強勢股 DNA，成為整理過後的新主流。

例如上周四舉例的《6278 台表科》、《3035 智原》、《8076 伍豐》... 等，隔日都有急拉甚至創高表現；上周五盤後分析文之 "強弱勢股" 裡頭暗示可以留意的單兵突破股《3303 岱稜》、《2360 致茂》、《3260 威剛》、《4968 立積》... 等，今天同樣有創高甚至大漲表現，《3260 威剛》一度逼近漲停，《4968 立積》+4.47% 突破頸線創今年新高。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面以網通光纖族群較為整齊，《3704 合勤控》漲停鎖死帶動《5388 中磊》、《2332 友訊》、《6470 宇智》、《2345 智邦》、《3419 譁裕》、《3163 波若威》... 等攜手攻堅；IC 設計族群不遑多讓，《3545 敦泰》、《6202 盛群》、《2436 偉詮電》、《4919 新唐》、《2379 瑞昱》... 連袂上漲，單兵突破股則有《3264 欣銓》、《2340 光磊》、《8091 翔名》... 等。

今日弱勢股方面，《3406 玉晶光》殺至跌停拖累光學股《3630 新鉅科》、《3441 聯一光》... 走跌；漲多的《3324 雙鴻》、《3552 同致》、《6462 神盾》... 高檔遇壓；被動元件龍頭《2327 國巨》持續於均線糾結區進行弱勢整理。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。