【華冠投顧】台股連三日盤整 盤面主流未表態

多空陷入觀望中 背離波即將啟動

焦點股: 致振 (3466)、昇達科(3491)、統振(6170) 及合勤控 (3704) 等。盤面資金持續輪動到眾多中低價的電子股，某些股票上攻都不需要太耀眼的業績，中磊 (5388) 突破 34 日盤整區後轉強漲 7.09%，收 72.5 元，創下今年新高；多方點火漢唐 (2404) 尾盤收 119 元，漲 9.5 元 8.68% 作收。

控盤用龍頭權值股走勢雙雙走弱，指標股中股王大立光 (3008)走勢震盪顛簸，終場收在 4570 元下跌 15 元，台積電 (2330) 開高走低收小漲，收 266 元，盤中暫時無再創近期新高，可成 (2474) 小幅下跌 1.38% 收 249.5 元，其餘權值股中，聯發科 (2454) 反彈後量能大萎縮，收盤小跌 0.34%，收 289 元。

台股加權指數技術面出現量縮價穩收小十字黑 K 線後的整理盤，連續兩天量縮震盪黑 K 線作收，三大法人今賣超 16.88 億元，外資賣超 9.46 億元，開盤多頭又突破 11000 點，金融保險類股指數出現量增小黑 K 線，股價震盪量能微幅增加，金融股在結算出現寸步走漲的訊號。

大盤指數收 10987.71 點成交量 1112.27 億，小漲 19.21 點，台股今日成交量急縮少於日前成交量，將來出現像上突破的背離走勢居多，台指期結算後多頭量縮價跌良性回檔；未來創下波段新高點可期，5 日均線實質是有效支撐。由盤面走勢觀察，鴻海集團因為短線過熱休息整理是可以預期，後面權值股由誰來支撐指數讓人思考，相信低基期的被動元件股能出列。月底的摩台結算，鴻海集團還將會帶領指數創新記錄。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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