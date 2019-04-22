【安聯投信】半導體業領漲 股市上揚動能增溫

企業財報開跑多優於預期，加上中美貿易近達成協議，市場情緒傾向謹慎樂觀，帶動美股走揚，而中國 GDP 等經濟數據意外強勁，美中貿易談判據稱在執行機制等方面取得好進展，讓 MSCI 新興市場指數跟進上漲。

安聯投信分析，截至 18 日，標普 500 指數成分股近 16% 企業公布財報，其中，約 78% 的財報優於市場預期；不過，受到 2018 年減稅政策墊高基期及貿易衝突影響，分析師預估美國 2019 年首季企業獲利年增率由年初的 6% 下修至 - 2.3%。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析，高通與蘋果宣布達成和解，同意撤銷所有訴訟，並簽署為期 6 年的晶片供應及專利許可協議，結束近兩年的訴訟，根據高通表示，預計開始出貨晶片時，將使 EPS 提升 2 元美金，市場樂觀情緒推升半導體類股同步收高，帶動全球股市增溫；此外，市場傳出美國貿易代表和財長預計本月底赴北京談判，美方官員希望屆時能夠宣布協議的達成及簽約峰會細節，美中雙方領導人的簽約峰會可能落在 5 月底。



謝佳伶研判，在這樣的市場背景之下，同時掌握股票、可轉債、 高收益，可追求相對穩定現金流，目前在股票部位上，相對看好中大型股，並採取分散式布局，主要配置於消費、醫療保健、科技等相關企業，避免押寶單一類股。

針對新興市場當中，今年以中國格外引發關注，中國第一季經濟成長率意外強勁，年增 6.4%，優於預期，瑞銀將今年中國 GDP 預測從 6.1% 上調至 6.4%。摩根士丹利則預測從 6.3% 上調至 6.5%。

安聯中國東協基金經理人許志偉分析，第一季 A 股強勢走揚，中國的共同基金持股水位不斷提升，目前時值中國共同基金第一季季報披露期，券商分析，多數中國的共同基金首季選擇大幅增持 A 股，整體偏股型基金的平均股票水位上升約 10 個百分點；由於五一「小長假」即將來臨，短線上，可留意 A 股大盤能否突破上周高點，具備一定成長性的「低估值績優標的」將是主動式基金中長線青睞的標的。

◆安聯集團簡介

安聯投信 (Allianz Global Investors) 為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自 1990 年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於 1999 年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於 2015 年 12 月 27 日正式更名為「安聯投信」。

◇本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

