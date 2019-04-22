【華冠投顧】台股量縮上漲，連四日1萬1得而復失!



美股上週五休市一天，台股今日延續上周走勢，加權指數開高震盪走低，終場上漲 19 點，以 10987 作收，成交量僅 1115 億元，價漲量縮格局。

台股今日又是開高走低! 已經連續三天開高震盪走低了，上週四跟大家說過... 大洗盤! 都看到了吧..... 很多人愛在這裡亂追高殺低，浪費子彈! 何必呢...... 大盤指數連四天都有過 1 萬 1，不過都未能站穩，顯示多空在此激戰激烈，1 萬 1 是多空必爭之地，現在還是多頭格局，就看 1 萬 1 能不能站穩，目前洗越兇，未來賺錢福利就會越大。盤面結構: 電子股漲 0.19%，金融股跌 0.02%，傳產股漲 0.24%，OTC 漲 0.14%。三大法人皆賣超，外資賣 9.4 億元，投信賣 2.6 億元，自營商賣 4.7 億元。強勢股: 合勤控 (3704)，建榮(5340)，昇達科(3491)，統振(6170)，立凱(5227)，威剛(3260) 以及京元電 (2449) 等。

台股連 3 天開高走低，震盪整理大洗盤，但不必擔心，洗越兇越好，因台股趨勢多頭格局沒變，拉回整理，等待洗完盤，再突破壓力站穩 1 萬 1 轉強時，就是再攻擊。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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