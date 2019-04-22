【華冠投顧】武傑電台:台股連三黑!後勢如何看待?



武傑關注個股: 2327 國巨、4401 東隆興、3346 麗清、5469 瀚宇博、6278 台表科。

◆台股盤勢分析: 煙火秀 22

台北股市早盤上漲 + 26 點開出，在 5G 類股的拉高下，指數再度重返 11000 點；可惜高檔賣壓開始放大，指數開高走低，終場上漲 + 19 點作收，收在 10987 點，成交量 1115 億。

『萬一』當前… 小心『天雨路滑』；今天早盤指數重返 11000 點後，高檔賣壓再度浮現，讓台股連續三天出現黑 k。從技術面來看，今天明顯呈現『量縮震盪』；明天在五日均線拉高下，立即要進行表態。雖然從盤面『煙火秀』的輪動情況來看，台股多方人氣依舊旺盛。但是近日籌碼變化來看，外資買盤亦乎來到『臨界點』，表示短期恐怕不易見到外資再度大幅買起；再加上，散戶籌碼明顯從保守轉為積極。因此明、後二天的盤勢，依舊還有不少的變數，建議投資人等待『颱風尾』正式離開後，再開始新一波的佈局，才是比較好的操作策略。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3704 合勤控、2337 旺宏、5469 瀚宇博、3227 原相、8046 南電、4968 立積… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3406 玉晶光、3483 力致、4803VHQ-KY、3630 新鉅科、3535 晶彩科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

陳武傑分析師

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

