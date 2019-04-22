【永豐期貨】台指選擇權盤後－量縮續觀望 台股高檔狹幅整理守5日線



◆期貨走勢

台指期週一上漲 5 點至 10978 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 9.71 點，電子期轉為逆價差 - 0.09 點，金融期轉為逆價差 - 1.7 點。現貨部分，三大法人賣超 16.88 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1888 口至 28361 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3159 口至 60734 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1088 口至 24094 口。

週五美股因耶穌受難日休市一天，週一亞洲股市早盤漲跌互見，台股跳高開出後再度挑戰萬一關卡，不過 9:30 陸股開盤前美股電子盤翻黑，接著陸股開高走低翻黑後持續擴大跌幅，鴻海、大立光等權值股也上演開高走低翻黑，所幸台積電開高走低但仍守在平盤之上。終場加權指數上漲 19.21 點或 0.18% 至 10987.71 點，成交量能 1112.27 億，較前一日減少 175.45 億。技術面觀察，台股日 K 連三日開高走低留上下影線作收，高低震幅持續縮窄，今天已縮窄至 52.67 點，指數維持高檔震盪觀望格局。整體而言，近期指數倚靠台積電與其他權值股輪動支撐指數守住 5 日線，但若萬一關卡久攻不克將不利多方氣勢，投資人在此區須提高風險意識。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.37 降至 1.34。外資小幅加碼買 Call 部位，但自營商賣 Call 部位加碼幅度更加積極。整體選擇權部位呈現偏多架構持續降溫。 (永豐期貨研調)

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