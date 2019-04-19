【運達投顧】大多頭的選股法-順勢刪去法

◆盤勢分析

台北股市這一波的強勢行情，讓加權指數叩關 11000 的高點，先來從各項指標來看台股的整體行情，目前所有的技術指標都已經進入超買區，但觀察籌碼現象，多方還沒有必要做全面撤出。

主要是從兩個數值來觀察，一個是期貨部位最近很火熱的散戶指標，目前仍然在負 2 萬 1 千口的水準，完全沒有撤退的跡象。另一個就需要稍微再分析一下，融資餘額雖然是上升的，但細看就可以發現，第一名的是富邦 VIX、第三名的是元大 50 反 1，就表示融資也是往空方看待。

至於實際操作上，當然不建議在這個位階增加部位僅適合短線進出 也要避開一些族群，這一波紫東分析師都在提醒投資人注意一個消息面，這是台股獨有的狀況，由於去年的匯損，近四年連續發放現金股利的國泰人壽與中國人壽，今年將首度中斷，截至目前為止，亦只有合庫一家宣佈發放 2.08 億的股利，所以勢必會影響市場資金的後續佈局方向，近期的金融族群，果然就是相對偏弱，所以第一個要刪去的就是金融族群。

另外，中鋼構昨日因為地震後強拉翻紅，大漲 2% 收市，東鋼、中工等也拉尾盤，雖然震度不小，但觀察這樣的災情狀況，遠遠不到支撐相關類股的多方格局，也是建議不用花心思多看，可以刪除。

目前的主流就在 PCB、散熱、網通族群，像是健策 (3653)、南電(8046) 持續創高強勢，這幾檔都是紫東分析師和投資人提及的，對於習慣站在多方的投資人而言，即使多方盤還是要有居高思危的心態，這一段適合採用貼著盤面操作的方式，務必保留手中部份現金，等待後面最好的佈局點出現。

運達投顧 黃紫東 策略分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。