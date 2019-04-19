【華冠投顧】連二天上沖下洗後 內在結構悄悄好轉 強勢股部分有彩蛋

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤高檔連續兩日爆量、"委賣張數" 創今年新高、四大期指價差轉弱、日 KD 指標死亡交叉並三度 "頂背離"，極短線對多方不利，不過空方勢盛但多方也有守，最後一盤奮力拉抬 29 點避免形成 "陰線吞噬" 之Ｋ棒組合，因此未來幾日只要成交量急縮都算是 "強勢整理" 格局」。

在美股上漲以及台積電利多帶動下，今日大盤再度挑戰「萬一」關卡，從前面兩天的 "委賣張數" 得知 11000 點附近賣壓很重，不易馬上站穩，因此開高壓回的走勢也與昨日雷同，大盤開高壓回收黑Ｋ，終場收斂漲幅 + 6 點，OTC 指數 + 0.62%。

雖然今天大盤走法與昨日如出一轍，強度也不如亞股，不過內在結構朝卻悄悄好轉，首先是成交量與 "委賣張數" 驟降，代表賣壓有效去化，也反推前面兩天的大量屬於良性換手；其次是四大期指價差明顯轉強，摩台期高點甚至突破昨高；最後是 OTC 指數拉抬至前面兩天的爆量均價附近，如果真是出貨盤，邏輯上不會那麼好心又拉高讓市場賣。

綜合上述，大盤短線震盪屬強勢整理（守在 4/15 向上缺口 10836~10849 之上且成交量急縮），目前多方控盤格局不變，整理過後有再挑戰去年高點的潛力，多頭最重要的強弱支撐仍看 4/8 向上缺口 10741~10759。

＜操作策略＞

昨天前天鑒於台股壓力漸重且結算已畢，昇楷在操作面上逢高獲利了結掉多數持股，騰出資金先觀察盤面賣壓消化的節奏再伺機切入新一輪的標的，選股原則就是藉由台股回檔的契機，鎖定能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，因為這類 "疾風知勁草" 個股往往都具備強勢股 DNA，成為整理過後的新主流。

舉例來說，昨天昇楷於盤後分析文之 "強弱勢股" 裡頭暗示可以留意的單兵突破股《6278 台表科》、《3035 智原》、《8076 伍豐》... 等，今天都沿續逆勢走法，出現衝高甚至創高表現。

由於今日台股整理節奏朝著前面所分析的正向發展，因此開始出手佈局幾檔這幾天鎖定的 "疾風知勁草" 標的，這部分歡迎收看今天的 "盤後影音"，至於整理結構中的《(智慧好夥伴)5425 台半》則仍續抱。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，受惠於台積電法說釋出的正面訊息，相關半導體個股吸引買盤進駐，《2337 旺宏》、《3661 世芯 - KY》攻上漲停，矽晶圓《6488 環球晶》、《6182 合晶》、《5483 中美晶》、《3016 嘉晶》... 亦見拉抬動作；單兵突破股則包括《3303 岱稜》、《2360 致茂》、《3260 威剛》、《8039 台虹》、《4968 立積》... 等，裡頭同樣有值得留意之標的。

今日弱勢股方面，《2317 鴻海》因郭台銘參選遭美系外資降評，《3682 亞太電》、《6451 訊芯 - KY》... 等鴻家軍跟著回檔；漲多的砷化鎵族群《3105 穩懋》、《2455 全新》... 高檔遇壓；被動元件龍頭《2327 國巨》弱勢整理，尚未重上均線糾結區。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。