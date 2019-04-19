【華冠投顧】台股開高走低小漲 法說後台積電收黑

短線過熱股先回檔 背離波走勢將啟動

焦點股: 世芯 - KY(3661)、倚強 (3219)、旺宏(2337) 及虹揚 - KY(6573)等。盤面資金持續輪動到眾多不知名的冷門股，某些股票都能連續性兩天上攻，友輝 (4933) 突破 5 日盤整區後轉強漲 7.49%，收 37.3 元，有意挑戰前高；多方點火晶豪科 (3006) 尾盤收 34.35 元，漲 2.05 元 6.35% 作收。

控盤用龍頭權值股走勢雙雙走弱，指標股中股王大立光 (3008)走勢震盪顛簸，終場收在 45850 元下跌 45 元，台積電 (2330) 開高走低收平盤，收 264.5 元，盤中再創近期新高 269.5 元，可成 (2474) 小幅反彈 0.4% 收 253 元，其餘權值股中，聯發科 (2454) 反彈後量能大萎縮，收盤小跌 0.34%，收 290 元。

台股加權指數技術面出現爆量收黑 K 線後的弱勢小反彈，以量縮震盪黑 K 線作收，三大法人買超 84.83 億元，外資再買超 93.4 億元，開盤多頭突破 11000 點，金融保險類股指數出現量縮小紅 K 線，股價震盪量能更佳萎縮，金融股在結算後為多方反攻的基石。

大盤指數收 10968.5 點成交量 1265 億，小漲 6.48 點，台股今日成交量急縮少於 5 日均量，將來還是驚驚漲的背離走勢居多，台指期結算後多頭量縮價跌良性回檔；那接下來還會創下波段新高點，5 日均線確實是有效支撐。由盤面走勢觀察，鴻海集團因為短線過熱休息整理是可以預期，後面權值股由誰來支撐指數就是重要關鍵，相信低基期的被動元件股能出列。等月底的摩台結算，鴻海集團將會帶領指數創新記錄。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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