【運達投顧】匯率有利台股多頭延續

◆盤勢分析

台股昨天暴大量開高走低今天又出現上漲，來到 11000 點的關卡時台股難免漲多震盪加劇，但多頭可否延續？今天就國際股市結構、台股籌碼面與技術面來研判，台股後勢重點分析如下：

1. 這一週來美股輪漲表現強勁，前幾天高科技股與費半屢創新高，昨天道瓊上漲 110 點又再創新高，目前道瓊離歷史前高只差 1% 多費半則是早就創歷史新高，以美股輪流上漲的表現來看多頭攻擊之勢勢不可檔，這對亞股而言則有激勵作用，尤其指標股陸股目前離前高只差 30 點左右，台股昨天創新高雖然開高走低，但在國際股市的背景下這裡只是漲多的休息，下週台股可否整理後再挑戰高點這就要看陸股是否突破前高，當陸股能再創新高比較落後的日韓股市就會持續走補漲，有利台股在月底摩台結算前再走一次軋空，因為致今籌碼面對台股多頭仍是有利的。

2. 週三台指期結算後外資在期貨倉位佈局不減反增，昨天台股開高走低尾盤又出現地震，但是外資期貨多單來到 6.3 萬口，四月份以來外資在現貨市場買超就高達 498 億元，融資小增 21 億融券卻增加 4.5 萬張，以此來看外資期現貨持續多方操作主要在月底摩台結算，目前摩台倉位仍高達 21 萬多口，可見接近月底前還有拉高結算的機會，而且就融券的表現來看，近期上市櫃股東會融券被迫回補融券最低在 4/11 的 40 萬張，這幾天融券已經大增了 20 萬張來到 61.8 萬張，可見散戶至今仍是偏空操作當融資沒有大幅增加時有利台股續走軋空，目前台股軋空單軋空手的多方控盤的籌碼面仍未改變，若就台股籌碼走向來看月底摩台結束後台股多頭還有機會往 5 月中的期貨結算做拉抬的準備。

3. 台股昨天開高走低爆出 1696 億的大量，出大量台股結束了嗎？以台股這波多頭的技術面來看去前 10 月開始走擴底 10 月以來的大量在 10/11 的 2058 億，之後再出量在 11/30 的 1680 億，昨天的出量也不過與 11/30 的成交量相當而且台股要挑戰萬一的關卡也不可能不出量，加上指數守穩 5 日線籌碼面並沒有遭到破壞，尤其指數的關鍵在台灣 50，昨天台灣 50 並沒有出大量可見權值股仍在法人控制中，這有利台股後續在期貨結算時再往上軋空。

4. 從以上國際股市的結構台股的籌碼面與技術面來看都沒有走空的敗筆，台股只是漲多稍有整理，尤其繼續支撐台股走多的指標在匯率，近期人民幣已經開始脫離盤局走出升值，若帶動亞幣走升台股這一波的多頭還有很長的一段時間，接下來的重點應放在個股的輪動，由於目前離月底摩台結算還有點時間所以台股漲多稍走區間，這段期間不適宜爆出大量所以量縮對台股有利，但當量縮時對於權值的股票則會先走休息，如鴻海我們三月底預告四月走波段昨天 97 元附近獲利賣出後今天就開始整理，但量縮則對偏中低價且位階低的股票則會有明顯的補漲，這一點我們就近日操作的台嘉碩中揚光都脫離盤局走出波段可以得到答案，所以近期我們會將資金偏向以中低價股且位階低者的輪漲為主。

運達投顧蕭春源分析師

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