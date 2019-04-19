【安聯投信】5、6月進場 美短高收勝率高

電子業傳統淡季即將來臨，市場上流傳「五月賣股」（Sell in May and go away）一說，法人分析，股價波動也有季節性，當股市走高，與其觀望，不妨轉進部分資產到短年期高收益債券強化防禦力，同時爭取收益，根據過去 20 年經驗，5、6 月常常是高收益債的淡季，回顧過去十年，若是此時進場，以美國短年期高收益債而言，年化報酬率上看 7%，堪稱強勢的核心收益。

借鏡歷史經驗，以高收益債券來說，走過第一季的上漲，5 月公布財報時常常利多出盡，高收益債市場相對波動，根據彭博統計，這樣震盪時期，投資抗震的短年期高收益債券正是時候，在 5、6 月進場，不論是 3、6 個月，甚至拉長到一年，報酬機會可期，而且投資勝率高。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，拿主要的高息債券來比較，包括美國、歐洲、全球高收益債，或是新興美元債或當地債等，報酬潛力最高的首推美國高收益債，若是進一步考量單位風險報酬，短年期高收益債券表現相對優質，除了收益機會並駕齊驅，年化波動度只有其他高息債的一半左右，適合長期持有。

然而，目前市場上短年期高收益債券型基金並不多見，也讓投資人擔心，會不會出現「買不到券」的問題？謝佳伶透露，操盤時，布局以流動性佳、發行具有一定規模、有良好發債紀錄、次級市場券、較高信評券為主，除了聚焦美國低景氣循環產業，也會著重 BB-B 級債券。

謝佳伶解釋，債券市場中，「初級市場」的新發債券多半發五年期、七年級等長天期券種，為了縮短持有債種的存續期，短年期高收益債型基金券將往「次級市場」中找收益機會，而在次級市場中，債券價格走勢也相對波動小一些。



謝佳伶提醒，若是投資人直接投資債券，要放三到五年，甚至是七年，犧牲了流動性，也直接承受單一標的之違約、降評風險；透過短年期高收益債券型基金，除了享有流動性的好處，也有標的分散性的效果

安聯投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。