【華冠投顧】幸運星-大怒神第2集……開高走低追追追+槌槌槌……上映中……

林幸蓉 分析師

焦點個股：2337 旺宏、5469 瀚宇博、2323 中環、3105 穩懋、2317 鴻海

昨天老師第一時間就通知群組粉絲「大盤要洗香香囉」…… 今天果然繼續上映「大怒神 2」洗盤第 2 天…… 早盤追追追…… 尾盤又槌槌槌…… 美股昨晚微軟帶領指數上攻，道瓊大漲 110 點，台股控盤者趁機開高大漲！！2330 台積電開盤跳空大漲至 269.5 元創歷史新高，2317 鴻海、股王 3008 大立光、2454 聯發科、4938 和碩等大型股也開高但是賣壓湧現…… 收盤全數開高走低，大盤跟昨天一樣再收一根大黑 K，震幅達 85 點，日 K 連二黑，週線留達 109 點上影線，成交量縮至 1,264 億……

OTC 昨天最強的 PA 三雄 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科今日全數開高走低……OTC 雖開高走低，但有矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶拉尾盤，收盤漲 0.62%，成交量縮 395 億……

日本電玩大廠任天堂與騰訊合作 Switch 進軍大陸市場，供應鏈 2337 旺宏因此受惠漲停，3227 原相、8046 南電、4968 立積跟著大漲，其他強勢股 5469 瀚宇博、6191 精成科，DRAM 概念 3260 威剛、3006 晶豪科，IC 設計 3443 創意，2323 中環…… 本週強勢股拉回整理的有：3483 力致、3338 泰碩、3535 晶彩科、3005 神基、2317 鴻海等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。