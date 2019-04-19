【永豐期貨】台指選擇權盤後－追漲力道縮手觀望 台股萬一關卡高檔震盪

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 35 點至 10973 點。價差方面，台指期轉為正價差 4.5 點，電子期轉為正價差 0.17 點，金融期正價差縮至 0.84 點。現貨部分，三大法人買超 84.82 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 389 口至 30249 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 882 口至 63893 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2079 口至 25182 口。

週四美國股市收高，加上台積電法說會後外資偏多解讀帶動 ADR 大漲 2.28%，激勵台股週五跳高至萬一之上開出，盤面上前五十檔權值股早盤都呈現偏多走高，但是隨著鴻海再度上演昨天的開高走低翻黑，台積電 1.89% 的高漲幅也持續收斂甚至一度翻黑，加上美股今晚因耶穌受難日休市一天，市場參與追價力道降溫，使週五日 K 也呈現高檔開高走低的震盪格局，終場加權指數小漲 6.48 點或 0.06% 至 10968.5 點，成交量則由 1811.95 億縮至 1268.70 億元。技術面觀察，目前台股日 K 呈現高檔量縮震盪，目前美股普遍都剛突破波段新高，而陸股則正在前波高點的附近醞釀上攻，台股後續 11000 大關能否站穩，中美兩大股市將扮演關鍵因素。

選擇權分析

5 月份選擇權未平倉最大量支撐壓力區由 10300~11000 上移至 10600~11300 點，支撐壓力同步向上移動。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 降至 1.37 顯示偏多架構略為降溫。外資今天選擇權部位仍持續加碼買 Call 賣 Put，等於期現貨以及選擇權都傾向偏多操作。整體選擇權籌碼面仍呈現中性偏多格局。 (永豐期貨研調)



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