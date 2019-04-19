【華冠投顧】台股開高走低，1萬1大洗盤!

台股今日與昨日一樣走勢，開高走低，最多漲 83 點，終場僅漲 6 點，以 10968 作收，成交量 1268 億元，價漲量縮格局，周線上漲 163 點紅 K 棒。

台股今日在台積電 (2330) 股價創歷史新高，帶動加權指數再一次突破 11000 點大關，但隨後股價震盪走低以及鴻海 (2317) 開高走低，因此，11000 點得而復失。本周大盤指數已來 1 萬 1，但始終站不穩，當指數即將重返 2018 年 11270 高點之際，多空激戰，震盪加劇，大洗盤。盤面焦點: 晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨法說釋出正面的訊息，下半年成長可以期待，全年也會微幅成長；股價今日以 269 元高盤開出，最高 269.5 元創下去年 9 月以來新高，不過收盤僅收盤平盤 264.5 元，開高走低。盤面強勢股: 旺宏 (2337)，原相(3227)，世芯 - KY(3661)，翰宇博(5469)，威剛(3260)，昇陽科(3491)，南電(8046)，聚積(3527)，立積(4968) 易及晶豪科 (3006) 等。

台股連 2 天開高走低，震盪整理大洗盤，但不必擔心，因台股趨勢多頭格局沒變，拉回整理，等待洗完盤，再突破壓力站穩 1 萬 1 轉強時，就是再攻擊，買飆股最好的時機。

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