【日盛投顧】5日線未破前短線仍偏多看待

◆盤勢分析

1. 週五台股開高震盪走低，最高點 11,045 點未再創波段高，本波大盤從 9,319 點起漲至 11,077 點已上漲逾 1,700 點，如以 1,1270 修正至 9,319 點的反彈 0.618 及 0.8 計算，壓力分別為 10,525 及 10,880 點，目前 0.618、0.8 的 10,525、10,880 點及 11,000 點皆已滿足，而距離 2018 年高點的 11,270 點也剩約 2 百點，上檔空間恐相對有限，最低點 10,950 點守穩 5 日線（10,946 點）、10 日線（10,887 點）、月線（10,746 點）、年線（10,439 點）、季線（10,343 點）及半年線（10,047 點），終場指數上漲 6.48 點，漲幅 0.06%，收在 10,968.50 點，成交金額為 1,270.67 億元，小於 5 日均量（1,460 億元）及 20 日均量（1,303 億元）。三大法人合計買超 84.83 億元：外資買超 93.40 億元、投信賣超 7.87 億元、自營商賣超 0.70 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續 / 大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 10 日線附近，壓力為 11,270 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（76）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.62%，收在 143.56 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 145 點附近，壓力為 141 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值（66）大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括散熱、PCB、IC 設計、遊戲、PA、光通訊等。

4. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率、鴻海集團股等。

5G、半導體、PCB、LED 相對強勢



1.5G：5G 商轉在即，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、3704 合勤控、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

2. 半導體：2330 台積電預告下半年營運將重回成長，IC 封測、檢測指標為 2449 京元電、6147 頎邦、3264 欣銓等，IC 設計各擁題材，包括 2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、6411 晶焱、3443 創意、3661 世芯 - KY、4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、3035 智原等，任天堂選擇與大陸網路巨頭騰訊聯手展開 Switch 的銷售業務，有望撬開長期對任天堂主機保持緊閉的大陸市場，供應鏈 2337 旺宏、3227 原相將有機會受惠。矽晶圓 6488 環球晶等週五反彈。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長，車用相關有 5349 先豐、3044 健鼎、2367 燿華等，2368 金像電營運具轉機性，上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿也將受惠 5G 相關應用，資金輪動，上游 5340 建榮、硬板 2313 華通、4927 泰鼎、5469 瀚宇博等近期轉強。

4.LED：美商應材下令停止對廈門三安光電進行供貨，國內業者如 2448 晶電、6168 宏齊、3437 榮創、3698 隆達、2393 億光、3591 艾笛森、2499 東貝等有機會搶食轉單商機。

5. 鴻海集團：郭董參予總統競逐近期為市場關注焦點，可留意相關集團股如 2317 鴻海、6414 樺漢、6196 帆宣、4958 臻鼎 - KY、3413 京鼎、2314 台揚、3682 亞太電、2328 廣宇、3062 建漢、6668 中揚光等。

6. 內需：選股方向可朝航空 2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、食品 1215 卜蜂、超商 5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

7. 高殖利率：股利政策近期為市場關注焦點，可留意如 6277 宏正、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、2204 中華、2707 晶華、2915 潤泰全等。