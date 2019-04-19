【豐銀投顧】權值股休息 專注個股表現

◆盤勢分析

大盤今天雖然又是開高走低，但和昨天已經有非常不一樣的結果，首先今天盤中突然急殺的主因在於台積電、鴻海這二檔股票的開高走低，光是這二檔股票就貢獻了大盤約 50 點的跌點。可是這二檔股票雖然走低，但大部份的中、小型股卻還是活繃亂跳！首先看上市加權指數，漲跌家數比 661/331; 而上櫃 OTC 指數的漲跌家數比則為 507/281。我們可以清楚的看出漲家數遠比跌家數高出不少，也就是說接下來的盤勢會形成「指數不漲，個股為王」的局面。再加上目前 VIX 指數一直都在月線之下，這種沒有波動的盤操作股票賺錢的機會比期貨要高的多。不過接下來的盤勢還是不能掉以輕心，首先是今年最強的陸股、港股都已經有點走不動了，那表示資金的流動有緊縮的現象，不可不慎。

美國的債券利率這一陣子又走高了，短線上美元又將走強，這將不利於國際資金流向新興市場 (當然包括台灣)。這是我們要注意的，不過與台股連動最高的納斯達克指數，最近悄悄的站上八千點之上了！但市場上卻好像渾然不知似的，這就代表行情還沒有到過度樂觀的局面。今年真的是一個標準的多頭年，因為就在去年底今年初時，大家都對今年的行情非常的不看好，但卻反而一路走揚。這也是筆者一再要給大家的一個觀念，就算經濟不是很好，但只要市場資金多，股市一樣可以漲不停！

今年的行情跟民國 98 年 (牛年) 很類似，也就是說今年很有可能整整漲一整年！因此筆者希望投資人都能把握這一波的行情，我們目前的操作週期並不長，一檔大概一週。當然也有短線當沖或隔日沖的，例如之前的電動車股強茂我們當沖出場，而資通、億光則屬三到五天的短週期操作，一檔接一檔嚴格控制手中的持股，才能好好的在這個行情中穩定的獲利。

豐銀投顧 李世新 分析師