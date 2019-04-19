【華冠投顧】台股震盪加劇操作難度增加!下週盤勢內文與你分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8936 國統、3346 麗清、5469 瀚宇博、6278 台表科。

台股盤勢分析:

煙火秀 21

強震過後，台股早盤上漲 + 55 點開出，在台積電的創高下，指數一度上漲 + 83 點；不過權值股獲利賣壓持續湧出下，指數開高走低，一度由紅翻黑，終場小漲 + 6 點作收，收在 10968 點，成交量 1268 億。

今天在台積電 ADR 大漲的激勵下，指數一度上漲 + 83 點；但是一如我們昨天說的…『籌碼強震』才要開始，加上又有星期五效應，預估短線有 2-3 天的修正期。導致今天開高走低，還好金融股逆風走漲，才讓指數維持在紅盤作收。今天晚上美股休息一天，所以今天期貨市場法人動態偏向中性；但是今天外資大買 + 93 億下，台股僅小漲 + 6 點作收。顯示『籌碼強震』還沒結束，因此展望下周… 建議投資朋友小心『天雨路滑』；等待賣壓出盡後，再進行下一階段佈局。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3661 世芯 KY、2337 旺宏、5469 瀚宇博、3227 原相、8064 南電、4968 立積… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3557 嘉威、3483 力致、3338 泰碩、3105 穩懋、2455 全新… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。