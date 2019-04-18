全台地震險投保率僅34.77% 震央花蓮縣更低只有28.01%



今 (18) 日下午 1 點 1 分花蓮發生芮氏規模 6.1 強震，全台有感，花蓮縣最大震度甚至達到 7 級，不過，根據金管會保險局統計，目前國內投保住宅地震險的投保率僅 34.77%，投保戶數僅 302 萬戶，其中，震央花蓮縣的住宅地震投保率只有 28.01%，低於全國平均值。

金管會表示，今天地震發生後，第一時間已責成財團法人地震保險基金主動與震區的縣市消防局聯繫，瞭解災情，並於中央災害應變中心成立後，進駐該應變中心以瞭解最新災情，該基金並依緊急應變作業流程召開內部會議，啟動緊急應變機制、召開緊急會議，並請所有簽單公司一併出席，就損失進一步清查瞭解。

金管會表示，我國住宅地震保險制度自 2002 年 4 月 1 日起就已實施，提供民眾基本的地震保險保障，由於該保險屬於政策性保單，每年保費只要繳約 1350 元，若房屋全倒可獲得最高 150 萬的理賠，另有臨時住宿費最高 20 萬元。

但是到今年 3 月底止，全台只有 302 萬戶投保住宅地震基本保險，投保率約 34.77%，換言之，仍有超過 65% 屋主尚未投保。

若以各縣市投保率來看，住宅地震險的投保率最高前三名縣市依序為：新竹市 42.64%、新北市 42.01%、桃園市 41.94%，全部都未過半，至於首都台北市的投保率只有 38.76%，而這次震央所在地花蓮縣投保率更低僅有 28.01%。

金管會提醒已投保住宅地震保險的民眾，若住家建築物有遭受損失，可立刻通知各地產物保險公司或地震保險基金報案，一旦受理將會立刻派員查勘鑑定損失程度。至於對未投保地震險的民眾，金管會建議屋主應提早投保，以獲得基本保障。