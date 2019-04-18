〈智能理財夯〉北富銀推奈米投 100元美金就能布局全球ETF

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (18) 日正式推出智能理財平台「奈米投」。奈米投整合了歐洲最大智能理財公司 Nutmeg 的核心技術，及北富銀投資服務經驗，投資者最低只要使用 100 元美金就能布局全球 ETF。

北富銀總經理程耀輝表示，奈米投在上線前，已舉辦長達一年的模擬投資活動，截至今年 4/16 止，共有近 11 萬人到訪，超過 4.6 萬人參加模擬投資，其中高達 99% 獲利為正數，平均獲利率為 5.3%。

至於奈米投的投資標的，北富銀表示，在各種投資商品中，ETF 因具有分散風險、管理費用低、透明度高等優點，是奈米投目前主要進行投資組合規劃的商品。

奈米投會依據客戶的投資目標、年期、投資偏好及風險屬性等條件，配合長期數據資料分析及風險波動度、交易成本、市場買賣價差、流動性等多元要素，為客戶從全球 800 多檔優質 ETF 中量身打造最佳投資組合，客戶也可依喜好讓奈米投配置風險更低的組合，使整體投資計畫更貼近個人需求，兼顧投資專業與規劃彈性。

奈米投以國際級的精密演算法為系統核心，可以全天候監測全球市場資訊並進行演算分析，還有「Fractional Shares」等獨特交易分割技術，構建出一套高效且靈活具彈性的智能理財系統。

所謂獨特「交易分割技術」，北富銀說明，ETF 在市場實際交易時是以一股為單位，但對一般小額投資者來說很難以有限資金達到最佳投資組合配置。奈米投則具備特有的「Fractional Shares」分割技術，能夠將 ETF 由最小單位 1 股切分為萬分之一股並進行精準帳戶分配，投資者只要用最低投資門檻 100 元美金，就可完成原本必須一萬美金以上才能執行的投資配置比例，讓小錢也能透過全球布局參與多元市場成長，分散投資風險。

市場隨時可能出現波動，投資也必須要在最有利的時間點執行調整判斷才能提高獲利表現。目前國內許多智能投資平台僅提供投組調整建議，客戶仍需抽空自行判斷，容易錯失最佳交易時機。奈米投具備 Dashboard 智能儀表監測系統，可以 24 小時全年不間斷觀察全球經濟動態，為客戶即時調整投資組合，透過主動再平衡掌握投資黃金時機。

此外，北富銀也強調，奈米投為客戶進行投組調整時將不會再收取費用，客戶可以省下更多資金進行投資，享受時間複利帶來的好處。