卜蜂今年營運不看淡 Q2及Q3業績可望逐季成長

卜蜂 (1215) 董事長鄭武樾今 (18) 日表示，去年受到殻物價格高漲，成本轉稼不易衝擊獲利表現，展望今年，首季與去年接近，預估第二季及第三季將逐季走高，今年飼料成本已獲得改善，獲利有機會較去年成長。卜蜂去年營收 212.35 億元，首度突破 200 億元，年增 6.89%，不過受到美中貿易影響，原物料成本增加，市場競爭激烈，成本轉稼不易，獲利受到衝擊，去年稅後盈餘 9.5 億元，年減 33.7%，每股盈餘 (EPS) 為 3.55 元。



而卜蜂今年第一季受惠春節肉品需求，首季營收 50.15 億元，年增 1.57%，法人估計第一季獲利可望將維持去年水準，卜蜂去年第一季稅後盈餘 2.63 億元，每股盈餘 0.98 元。



展望今年，鄭武樾表示，由於中美貿易緩和，加上大宗物資成本價格改善，預估黃豆及玉米價格可持平，預估第二季飼料價格可望調漲，有機會帶動第二季獲利回溫，至於第三季為傳統旺季，預估第二季及第三季業績將逐季成長，今年整體營運可望優於去年。



而卜蜂日前斥資 16 億元在雲林興建的 AI 人工智慧自動化飼料廠，最快在今年底投產，有利於產能及生產效率提升。



此外，鄭武樾表示，中美貿易談判，因為非洲豬瘟問題，採購主軸偏重在雞肉及豬肉部份，在雞肉替代需求拉升下，價格持續高漲，台灣肉雞市場未來不看淡，而土雞預估到中秋節會比較好，屠宰價格慢慢回復中。



針對今年口蹄疫拔針有望，鄭武樾表示，台灣要外銷除口蹄疫拔針外，還有豬瘟也必須拔針才能解禁；目前還面臨非洲豬瘟的新議題。