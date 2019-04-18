【華冠投顧】昨日說台股表現不及格!今天開高走低!震盪加劇操作難度增加!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8936 國統、3346 麗清、2314 台揚、6278 台表科。

台股盤勢分析:

煙火秀 20

郭董宣佈參選助攻下，台北股市早盤上漲 + 40 點開出，在鴻海及台積電的拉高下，指數一度上漲 + 80 點；不過高檔賣壓不斷放大，尾盤再出現 6.1 強震，終場下跌 - 35 點作收，收在 10962 點，成交量 1696 億。

台股今天開高走低，雖然有台積電獨撐大局；不過，最終還是出現帶量黑 k 棒。延續我們昨天說的… 三大法人大買 + 111 億下，台股僅上漲 + 69 點；顯然 11000 點的壓力，短線要一口氣站穩，恐怕沒有那麼容易。今天『空方能量』的放大，顯示獲利了結賣壓開始出籠；這樣的能量釋放… 套一句地震專家常說：『恐怕未來 3-5 天，還有機會出現強震』。花蓮今天 6.1 強震，目前看來影響不大；但是重點還是『籌碼強震』從今天才開始，加上明天又有星期五效應，預估短線有 2-3 天的修正期。操作上建議逢高減碼，下周才有低接的本錢!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3189 景碩、3406 玉晶光、3535 晶彩科、3588 通嘉、6125 廣運、6284 佳邦、6230 超眾、6643M31… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3557 嘉威、8467 波力 KY、8064 東捷、2371 大同、2390 云辰… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。