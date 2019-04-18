【華冠投顧】軋完空單...殺多單1267檔股票下跌，大洗盤!

台股昨日台指期拉高結算，今日開高衝高到 11077 點後，反向殺多單，指數一路走低，最低 10926 點，高低相差 151 點，終場下跌 35 點，10962 作收，成交量擴增至 1096 億元，價跌量增格局。

昨日一再提醒說: 拉高結算，空軍被軋到外太空慘敗! 台股 1 萬 1 了，不是低檔區，請你勿再亂追股票，不可以 1 萬 1 亂買股票，反而是要賣股票，將低買的股票，大漲噴創高後獲利賣，希望大家這 2 天都做對方向，是獲利賣股票，擁抱滿滿獲利現金，今日開高走低殺多，1267 檔股票下跌，跟你一點關係也沒有!

自營商賣超 14.35 億元，投信賣超 2.64 億元，外資及陸資買超 20.61 億元。三大法人合計買超 3.62 億元。盤面最大焦點: 鴻家軍股票，郭台銘宣布參加國民黨總統初選，集團股票上演開高走低，鴻海 (2317)，亞太電 (3682)，鴻準 (2354)，廣宇 (2328)，台揚(2314)，群創(3481)，樺漢(6414)，建漢(3062)，正達(3149)，GIS-KY(6456) 等股價全翻黑作收。

大盤昨日跟今日是重要分界點，昨日台指期結算先修理空單，接著今天反修理多單，大洗盤，若是做錯，一來一回差很大! 接下來，大盤要整理了，不過也不必太擔心，因為整體台股趨勢多頭格局沒變，拉回整理時，漲勢看支撐，支撐 10827 點沒被跌破還是多，再突破壓力轉強時又勢攻擊，就是買飆股最好的時機點。

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