【永豐期貨】台指選擇權盤後－鴻家軍高檔出量翻黑 台股萬一關卡震盪收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 67 點至 10938 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 24.02 點，電子期轉為逆價差 - 1.11 點，金融期正價差縮至 0.74 點。現貨部分，三大法人買超 3.69 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 323 口至 29860 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 264 口至 63011 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1151 口至 27261 口。

週三美股因其他財報亮眼個股漲勢不敵醫療保健類股跌勢而小幅收黑，拖累週四亞股普遍走跌，台股雖然早盤仍有延續近日攻高的氣勢，但隨著日韓股市跌幅擴大，加上鴻家軍高檔出量翻黑衝擊市場信心，台股也摔落 11000 點的整數大關並填補昨日的多方缺口，盤面上台積電收漲及大立光力守平盤上使電子指數僅小跌 0.04%，不過台塑四寶以及傳產類股跌多漲少，非金電指數跌幅高達 - 0.87%，終場加權指數下跌 35.24 點或 - 0.32%，收在 10962.02 點。整體而言，台股拉高月結算後碰上國際股市漲多拉回，加上指數臨近萬一關卡，使今日台股呈現高檔震盪後留上下影線實體黑 K 作收，未來投資人需關注目前臨近前波高點的台積電股價在法說會後將如何反應。

選擇權分析

5 月份選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10300~11200 縮至 10300~11000 點，上檔壓力區下移，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.58 降至 1.49。目前整體選擇權籌碼仍呈現偏多，但已經出現略為降溫跡象。 (永豐期貨研調)



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