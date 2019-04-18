【日盛投顧】帶量開高走低 指數進入震盪

◆盤勢分析

1. 周四台股延續周三漲勢呈現開高，惟開高後出現短線獲利回吐賣壓，加權指數回到平盤附近整理，電子股表現優於金融、非金電，終場前約下午一點時花蓮發生芮氏規模 6.1 地震，台北震度 4 級，指數出現下殺且由紅翻黑，終場指數下跌 35.24 點、跌幅 0.32%，收在 10962.02，成交金額放大至 1698.70 億元。

2. 觀察台股技術面，3 月底、4 月初經過簡單的整理後，4 月份起展開盤堅走勢，周四再創波段新高，短、中期均線呈現多頭排列，日 KD 指標保持於 50 之上，量能亦沒有出現失控狀況，台股短、中多格局不變，惟短線漲幅過大，且去年前三季頭部型態幾個高點 11270、11261、11186 壓力在即，再加上周四出現帶量上長黑棒且留上影線，預料指數或將進入震盪，操作上採逢回留意，持續走揚的 10 日均線將具支撐。觀察台股籌碼面，外資 + 20.61 億元、投信 - 2.64 億元、自營商 - 14.35 億元，三大法人合計買超 3.62 億元。

電子股表現最佳 聚焦 PCB、網通與 IC 設計

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.04%、金融 - 0.15%、非金電 - 0.87%、櫃檯市場 - 0.57%，電子股在權值股拉抬下，成為周四最強勢的區塊，並且帶動電子權值較大的櫃檯指數上攻，PCB、PA、IC 設計、設備、網通、散熱較值得留意；金融股於 3 月中旬上攻後，近期持續呈現整理格局，持續僅有零星個股表現；至於非金電，周四普遍呈現下跌，製鞋、自行車、汽車相關、成衣表現相對亮眼值得留意外，趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股，操作上亦值得留意。