【華冠投顧】盤後分析：台股大地震

劉彥良 分析師

不僅生活中發生強震劇烈搖晃，就連台北股市今天也一樣東倒西歪。早盤在郭台銘董事長宣布投入總統大選的利多激勵下，指數最高來到 11077 點，但是在亞股因北韓試射飛彈紛紛走弱，以及主力逢高調節中小型股下，指數反倒先盛後衰，終場收跌 35 點。

指數跌點雖不算大，但是成交量爆出約 1700 億元，也就是說在高檔形成量大不漲外加長上影線黑 k 棒，就技術面而言絕對是漲多拉回的警訊，投資人不得不防，關鍵在於明天能否出現不錯的止穩力道。

多方信心指標股鴻海 (2317) 盤中再創波段新高 97.2 元，但是跟大盤一樣虎頭蛇尾，終場反倒收跌 0.2 元。短線上鴻海似有利多出盡的意味，也拖累多檔子弟兵終場跌幅來到 3% 之上如正達 (3149)、天鈺(4961) 和台揚 (2314) 等等。

如果僅僅是鴻家軍不夠力那就算了，畢竟本來漲得就是題材，但我統計上市櫃合計竟然近 1300 家走弱這可就不太合理，也就是說不論基本面好與壞都一起殺，被錯殺的財報績優股通常很快就會重新振作向上，拉回反而是找買點的機會。

總括來說，台股有漲多拉回的風險，但是多方架構沒有被破壞，短線上先看 5 日線支撐約 10913 和多方缺口 10927 附近，強支撐則落在月線約 10724 點和多方缺口 10741 點附近。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。