【華冠投顧】盤中解析：衝高遇賣壓

劉彥良 分析師

早盤在鴻海 (2317) 以及台積電 (2330) 大漲帶動下，台股再創新高 11077 點，不過鄰近亞股走弱加上鴻海留有長上影線，使得指數衝高後賣壓湧現，唯目前仍上漲 20 點，多方力道還是很強。

多方是之所以能一路壓著空軍打，最重要的還是在融券打死不退，近四日持續大增，再加上市場對於郭台銘董事長表態角逐明年總統大位的樂觀氛圍，也成為推升多頭攻勢的另一道活水。

指數有權值股撐著，不過中小型股就無力招架，目前上市櫃合計逾千家企業走跌，不過我們手中的股票大都小漲小跌未受盤勢影響。

其中唯一展開強勁攻勢的，就是上週五布局且在 Line 上分享走勢圖的廣運 (6125)，開盤就漲停鎖死至今，原因在於公司派積極進行資產活化，繼 4/12 公告預計處份蘇州工業園區不動產後，昨天下午再公告將出售桃園中壢不動產給台達電 (2308)，預計獲利約 19 億元，今年財報數字可期。

接下來要觀察的還是融券和外資期貨轉倉後的進出動作，目前大盤還是沒有大幅拉回的風險，反倒是震盪之際可以布局一些逆勢出頭的好股票。就如我們昨天尾盤讓高階會員先進場布局的外資買超集團股，股價 3 字頭加上特定主力鎖碼近萬張，今天就不甩大盤逆勢改寫波段新高。

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