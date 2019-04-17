台灣客戶挑選往來銀行 最重視三件事

國內銀行家數眾多、同質性高競爭也激烈，優利系統 (NYSE: UIS) 今 (17) 日發布最新研究，將近 7 成受訪者在挑選往來銀行時，會將資安列為優先考量，55% 受訪者則重視服務效率，另有 52% 的受訪者認為，遇到帳戶遭盜用時，服務功能能夠不受影響。

根據優利系統發表的 2019 年亞太金融研究報告「優利銀行業洞察報告: 創建可信任的銀行」，公布台灣、香港、澳洲、紐西蘭和菲律賓等國家消費者對銀行的態度。

國內銀行家數多，為爭搶客戶青睞，銀行經常互相較勁服務功能與優惠，不過在金融科技趨勢引領下，客戶的想法也有所改變，68% 的受訪民眾說，挑選銀行時首重資訊安全，尤其在金融科技與服務推陳出新，更突顯資安的重要性。

調查發現，55% 的消費者比較在意有效率的服務，另有 52％消費者則認為，當信用卡或帳戶遇到詐騙集團冒用時，服務能夠不被影響中斷比較重要。

以國家別來看，五個受訪國家中，對於銀行能否妥善保護客戶資料，台灣消費者信任度排名倒數第二，僅 19％受訪者在分享個資時，對銀行具備高度信任感，另有 23％的消費者相信政府，願意把個資交給政府保管，24% 的消費者則不相信任何組織。以年齡別來看，18 歲到 24 歲的年輕人對銀行最為信任（26％）。

優利亞太區金融服務業總監 Ian Selbie 表示，金管會力促銀行數位轉型，對於開放銀行 (Open Banking) 態度樂觀其成，但銀行並未獲得民眾高度信任，業者應趕緊提升交易資安，提振消費者對金融業資安的信心。

採取行動，透過提升資安來建立消費者信任。

Ian Selbie 也說，雖然多數人對銀行資安沒有太高的信任感，但所幸 18 到 24 歲的年輕客戶對銀行信任度很高，這對銀行來說，可將這群人視為長期耕耘客戶

為日後業務奠定基礎。