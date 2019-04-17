電商首發 網家旗下露天拍賣結盟eBay 1300萬件美國商品線上購

網家 (8044) 旗下露天拍賣今宣布與美國電商 eBay 共同攜手推出平台全整合型跨境電商。即日起，第一階段 eBay 將有 1,300 萬件美國商品進駐露天拍賣，會員可在露天拍賣直接使用中文搜尋和詢問、即可選購與美國同步流行且相同價格的商品，並使用台灣在地金流直接完成付款，商品直送到台灣用戶手上，使全平台全物件的跨境電商得以真正實現。露天總經理曾薰儀提到，2019 年露天目標讓消費者可以「在家就出海」，此次與 ebay 合作是國際購物的第一站，未來還會有更多的合作計畫，讓會員在家就可以買遍全世界。



露天市集董事長詹宏志表示，雙方團隊為了讓跨境交易真的能做到簡單無障礙，在技術與平台服務整合上進行了大量的協同工作，台灣的消費者可透過在地化的中文介面、付款方式就能買到 eBay 商品，這也是台灣電商業者和世界級電商業者 eBay 的首次合作。



eBay 亞太區高級副總裁 Jooman Park 則表示，eBay 在全球市場擁有超過 10 億物件，此次雙方團隊以台灣使用者的需求為出發點，推出平台全整合型的跨境電商，eBay 的國際商品能夠即時地透過露天的在地電商服務完整的提供。



網家指出，透過這次露天拍賣和 eBay 的合作，超過 1,300 萬 eBay 商品物件可直送台灣，使用露天帳號就能購買，簡化消費者購物流程，商品價格與運費也以台幣計價，無須再換算匯差，付款直接使用台灣信用卡，更無須支付海外代購費用，滿足台灣消費者購買美國商品的需求。