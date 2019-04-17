〈郭董參選2020〉媽祖託夢選總統 鴻海股價創13個月新高

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (17) 日前往板橋慈惠宮參拜，透露媽祖託夢叫他出來幫助台灣。消息一出，鴻海股價盤中一度攀升至 92.7 元，最高漲幅達 2.78%，創 13 個月以來的新高價位。

先前媒體報導，鴻海 4、5 月董事會將擬出新的董事名單，強化董事經營，郭台銘 15 日也對外表示，未來會將個人色彩降到最低，雖然公司未來的大方向仍會親自參與指揮，但日常運作會退到第二線，引發外界聯想，郭董可能提前退休選參選 2020 總統大選。

昨 (16) 日郭台銘出席「台灣關係法 40 周年紀念會」，受訪時首度透露，自己已經工作 45 年「要學會放下」，本來規劃工作滿 50 年要退休，但最近在思考自己能為這個社會、這個國家做點什麼，確實有考慮選總統。

觀察鴻海近期股價表現相當亮眼，除在全球 5G 專利市場的布局，10 日公布的營收報告也不俗，達 3766.05 億元，月增 41.8%、年增 7.9%；第 1 季營收 1.06 兆元，季減 41.6%、年增 2.8%，皆創下同期新高。

今日泛鴻海集團股價表現仍強勢，中揚光 (6668-TW)、亞太電 (3587)、臻鼎 - KY(4958-TW)、群創 (3481-TW)、陽程 (3498-TW)、京鼎 (3413-TW) 等漲幅強勁，至於網通相關建漢 (3062-TW) 表現則相對疲弱。