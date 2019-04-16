台積電宣布推出6奈米製程 強化7奈米技術 明年Q1試產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日宣布，推出 6 奈米製程技術，可大幅強化目前的 7 奈米技術，客戶也可藉 7 奈米技術設計移轉，加速產品上市時程，台積電預期，該技術將瞄準包含行動產品、人工智慧、網通、5G 基礎架構、繪圖處理器與高速運算等產品商機，最快 2020 年第 1 季就會進入試產。

台積電指出，目前試產中的 7 奈米強效版 (N7+)，是使用極紫外光 (EUV) 微影技術獲得的新能力，而今日推出的 6 奈米技術，邏輯密度較 7 奈米增加 18%；同時，設計規則與台積電 7 奈米技術完全相容，可使目前已採用 7 奈米設計的生態系統，持續被使用。

台積電強調，6 奈米可提供客戶具備快速設計週期、且只需使用有限工程資源的無縫升級路徑，可支援客戶採用技術，達成產品效益。

台積電預計，6 奈米技術預計 2020 年第 1 季進入試產，可提供客戶更多具成本效益的優勢，並可延續 7 奈米功耗及效能上的領先性，支援多樣化的產品應用，包括高階到中階行動產品、消費電子、人工智慧、網通、5G 基礎架構、繪圖處理器、及高效能運算。

台積電業務開發副總張曉強表示，6 奈米技術將比目前 7 奈米更進一步延續領先地位，提供客戶更高的效能與成本效益。