〈應材停止供貨三安〉晶電：若其他廠商跟進應材腳步 恐對三安造成較大影響

全球最大半導體設備商美商應材，傳出下令員工停止對中國最大 LED 晶片廠三安光電供貨與提供服務，對此，國內 LED 晶片廠晶電 (2448-TW) 表示，雖然三安向應材採購的 LED 設備不多，但其他美國、德國廠商若跟進應材腳步，將對其造成較大的影響，且若三安有向應材採購半導體設備，將衝擊其半導體發展。

晶電指出，由於三安光電 LED 設備向應材採購的量不多，而目前雖其設備在中國也有供應商提供，但在較新的關鍵機台上，做得沒有很好，仍有些產出特性會不符合製程要求，因此三安還是得向其他美國、德國廠商採購設備。

晶電認為，雖然三安向應材採購的 LED 製程設備不多，但若其他國外設備商也跟進應材的腳步，對三安造成的影響就會很大，目前仍得留意後續情況發展。

由於三安光電旗下全資子公司三安集成電路，主要生產化合物半導體晶片，近來積極著墨砷化鎵領域，為中國第一家研發與生產化合物半導體的晶片廠。晶電也認為，若三安光電有向應材採購半導體設備，則應材停止出貨三安，將對三安正在發展中的半導體領域，造成較大影響。

據日經新聞報導，三安光電為遭美國政府列入「未經核實名單」的應材 3 家中國客戶之一，而應材已下令停止對三安光電供貨。三安則回應表示，國內也有企業生產該設備，並已採用，對公司正常營運不會有影響。