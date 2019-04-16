

◆盤勢分析

1.FactSet 數據顯示，預計第一季標準普爾 500 指數盈利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次盈利萎縮。高盛最新財報營收與花旗股票營收遜預期，拖累銀行股集體下挫。週一美股下跌，跌幅介於 0.06 至 0.75％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 10 日線附近，壓力為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 140 點附近，壓力為 144 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC 設計、IC 封測、5G、PCB、系統整合、遊戲等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、系統整合、生技、內需、越概、高殖利率等。

5. 多名立委昨（15）日點出壽險業有資本適足率作弊、淨值資產比太低、獨步全球的會計帳列、2018 年有龐大的未實現損失、2025 年接軌 IFRS17 保險合約會計準則等五大問題，金管會主委表示，下月將會提出全盤強化保險業監理方案；預料壽險業今年現金增資壓力將大增。

6.2317 鴻海董事長昨（15）日表示，今年鴻海股東會（6 月 21 日）將改選董事，將擬出新董事名單，未來將強化董事經營，他個人色彩則會降到最低，盼退居二線讓年輕人發揮，但公司未來的大方向還是會由他自己參與指揮。

7. 隨著南韓、美國部分電信營運商開始商轉第五代行動通訊（5G）服務，5G 基地台以及終端設備布局如火如荼展開，帶動散熱市場需求快速升溫，包括 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3653 健策、3017 奇鋐等散熱族群有望受惠最深。

8. 燿華（2367）受惠於美系無線耳機第二代助攻，淡季營收繳出亮眼的成績單，三月營收 17.3 億元，月增 47.7％，年增 15.8％，累計前三月營收達 48.3 億元，較去年同期成長 8.79％，創下歷史同期新高。法人表示，看好美系無線耳機持續拉貨，以及該產品銷售持續看漲，第二季營運有望再成長並優於去年同期表現。

