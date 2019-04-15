唯數取得網易大作台港澳與日本代理權 營運動能可期

IP 遊戲開發商唯晶數位 (6626-TW) 近來積極進行海外市場佈局，公司今 (15) 日宣布，旗下香港子公司與香港網易互動娛樂簽訂《神諭文明》(暫名) 遊戲授權許可合作協議，並取得台港澳與日本地區獨家代理權，看好該款手遊可望在日本市場再寫佳績，而另一款取得代理權的 3D 唯美武俠手遊《烈火如歌》，也將在泰國上市，可望為今年營運挹注強勁動能。

唯數表示，《神諭文明》為網易繼《陰陽師》、《第五人格》後一大新作，其為跨文明 SLG 手遊，主打高自由度，強調獨特建築策略玩法與充滿新鮮感的多文明世界觀，且有別於幾乎壟斷日本 SLG 市場的三國、戰國題材，讓人耳目一新，唯數看好，該款手遊可望在日本市場再寫佳績。

除《神諭文明》將搶攻日本市場外，唯數也取得由知名遊戲大廠完美世界研發的 3D 唯美武俠手遊《烈火如歌》泰國代理權，該款手遊改編自同名 IP 小說及電視劇，擁有強大的 IP 基礎，與獨創的 AR 角色互動等新玩法，先前在台港澳與星馬推出時，表現均相當亮眼，在泰國上市後，可望為唯數挹注強勁營運動能。

此外，唯數取得日本迪士尼與 Colopl 協同開發的全新《Tsum Tsum》系列手遊《Disney Tsum Tsum Land》台港澳授權，已於今日啟動雙平台不刪檔封測，預計第 2 季正式推出。