【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股續創波段新高 台積電鴻海領軍挑戰10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 74 點至 10876 點。價差方面，台指期轉為正價差 0.4 點，電子期正價差縮至 0.08 點，金融期轉為正價差 1.23 點。現貨部分，三大法人買超 74.52 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 276 口至 31098 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1650 口至 61456 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1184 口至 28467 口。

週五美股在摩根大通與迪士尼等個股財報優於預期下走高，台積電、聯電等半導體 ADR 也都漲幅超過 1% 以上，在標普與那斯達克紛紛創波段新高激勵下，週一亞洲股市跳高開出，盤中在台積電、鴻海領軍下加權指數一度衝高直逼 10900 點關卡，然而十點過後金融、傳產股出現拉回賣壓收斂漲幅，終場加權指數上漲 70.30 點或 0.65%，收在 10875.60 點，成交量能 1190.21 億，較前一日下降 19.99 億。整體而言，今天台股在美股首輪公布的財報表現激勵下走高，台股再度站回 5 日線上，不過成交量能反倒縮減，顯示高檔追價買盤趨向保守，且陸港股市在下午走跌由紅翻黑，因此若美股財報未再出現突破性利多，台股短線較大機會以高檔觀望震盪的格局為主。

選擇權分析

全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.76 升至 1.8，反應籌碼面為偏多架構。雖然 OI 最大量支撐壓力區維持 10500~10900 點不變，但賣權 10800、10850 的 OI 增加幅度都在一萬口上下相對積極，VIX 指數下跌至 12.88，整體選擇權籌碼面顯示偏多格局。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。