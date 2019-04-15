【豐銀投顧】商務軟體(零壹第二)資通果然漲停創高！

◆盤勢分析

4/11 上週四，筆者在高興 2481 強茂漲停之餘，同時還推薦了一檔資安相關的股票，他是聯華神通集團金融商務軟體及系統整合商，筆者同時告知其「海外分行系統」獲合庫、土銀、一銀、台銀等採用。產品有企業管理 / 銀行金融 / 人力資源管理 / 資訊安全系統、資料庫，國內各大銀行、政府專案、宏遠、晶碩、昆山奇美材都是其客戶。另外這檔股票也是東協概念股，為越南國家銀行建置洗錢防治入口網。前年 EPS 0.69 元，去年 EPS 1.21 元；將配息 1.2 元，也是值得留意的標的。雖然沒有把股名講出來，但是對照其基本面的內容，不就是 2471 資通嗎？有興趣的人可 google 查詢「隱藏版的電動車概念股 -- 強茂果然漲停！」，即可驗證筆者所言為真或假。

果然，我們家族是佈局在 17.6-17.9 元，今天最高漲停來到 19.5 元，隨便賣都能出在 19.3 元，會員短短三、四個交易日就獲利近 8%，筆者很是高興。也再次在此提醒投資人:「今年上半年做股票很適合」，不要再浪費這段時間了！今年和過去很不同的是: 權值股反而不強，中、小型股卻漲翻天的盤勢。再加上 vix 指數一直「居低不上」，這種狀況本來就適合做股票。因此就算我們賺了 2481 強茂、2471 資通之後，我們還是選了新的股票了！

我們今天選了一檔: 國內最大、中國第二大、全球第五大 LED 封裝廠。同時也是全球最大手機閃光燈 LED 廠 (市佔 40)。切入 UVA 及 UVC LED 產品。他在國內 LED 燈泡市佔 50%；目前相關專利逾 1000 件；與 OSRAM 專利交互授權並獲代工訂單。而其汽車頭燈、尾燈及車內燈等車用 LED 已獲國際汽車大廠的訂單。另外，Mini LED 預計今年開始出貨，初期鎖定手機及車用背光產品。其「小間距顯示屏」應用擴及電影院螢幕及軍事用途，已獲韓國電影院的相關訂單，戰情室所需的螢幕也有潛在客戶。前年 EPS 2.74 元。去年 EPS 1.8 元，目前線型雖然不好看，但若就基本面來說，股價已到合理並可以買進的位階，值得大家注意！

豐銀投顧 李世新 分析師